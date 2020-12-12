На Рівненській АЕС відключився один з енергоблоків

“12 грудня 2020 року о 1:43 відбулось відключення від мережі енергоблоку №1 РАЕС (ВВЕР-440). Відключення відбулось внаслідок спрацювання автоматичного захисту по факту відключення турбін блоку. Наразі причина відключення з’ясовується. Попередня класифікація події за міжнародною шкалою INES – поза шкалою”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що другий енергоблок працює, а у персоналу немає зауважень до роботи основного устаткування. При цьому, на енергоблоках №3 та №4 тривають відповідно 28-а та 97-а доба планово-попереджувальних ремонтів.

“Усі роботи виконуються згідно з графіками ремонтів. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм”, - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, в Україні досі без світла залишаються 20 населених пунктів.