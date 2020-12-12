На Ровенской АЭС отключился один из энергоблоков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. На Ровенской атомной электростанции из-за отключения турбин сработала автоматическая защита и энергоблок №1 отключился от сети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба РАЭС.
"12 декабря 2020 года в 1:43 произошло отключение от сети энергоблока №1 РАЭС (ВВЭР-440). Отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока. Сейчас причина отключения выясняется. Предварительная классификация события по международной шкале INES - вне шкалы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что второй энергоблок работает, а у персонала нет замечаний к работе основного оборудования. При этом, на энергоблоках №3 и №4 продолжаются соответственно двадцать восьмой и девяносто седьмом сутки планово-предупредительных ремонтов.
"Все работы выполняются в соответствии с графиками ремонтов. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Украине до сих пор без света остаются 20 населенных пунктов.