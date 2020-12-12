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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 68019 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 90317 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 114049 просмотра

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3 марта, 11:09 • 149251 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
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На Ровенской АЭС отключился один из энергоблоков

На Ровенской АЭС отключился один из энергоблоков

Киев  •  УНН

 • 17798 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. На Ровенской атомной электростанции из-за отключения турбин сработала автоматическая защита и энергоблок №1 отключился от сети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба РАЭС.

"12 декабря 2020 года в 1:43 произошло отключение от сети энергоблока №1 РАЭС (ВВЭР-440). Отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока. Сейчас причина отключения выясняется. Предварительная классификация события по международной шкале INES - вне шкалы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что второй энергоблок работает, а у персонала нет замечаний к работе основного оборудования. При этом, на энергоблоках №3 и №4 продолжаются соответственно двадцать восьмой и девяносто седьмом сутки планово-предупредительных ремонтов.

"Все работы выполняются в соответствии с графиками ремонтов. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Украине до сих пор без света остаются 20 населенных пунктов.

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