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На Рівненській АЕС відключили один з енергоблоків

На Рівненській АЕС відключили один з енергоблоків

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. На Рівненській АЕС енергоблок №1 відключили від енергомережі для проведення ремонту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

"Відповідно до графіку ремонтів діючих енергоблоків АЕС України та згідно з узгодженою заявкою 6 січня 2020 року о 10:23 енергоблок №1 Рівненської АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 45 календарних діб", - йдеться у повідомленні.

За даними підприємства, у даний час в роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2 430 МВт.

"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Рівненській АЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, на енергоблоці буде проведена низка регламентих та понадрегламентних робіт на основному обладнанні.

Нагадаємо, енергоблок №3 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі після того, як блок відключився від енергомережі дією автоматичного захисту.

Українські Національні Новини

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