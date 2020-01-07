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На Ровенской АЭС отключили один из энергоблоков

На Ровенской АЭС отключили один из энергоблоков

Киев  •  УНН

 • 17178 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. На Ровенской АЭС энергоблок №1 отключили от энергосети для проведения ремонта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Согласно графику ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой 6 января 2020 года в 10:23 энергоблок №1 Ровенской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 45 календарных суток", - говорится в сообщении.

По данным предприятия, в настоящее время в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2430 МВт.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ровенской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, на энергоблоке будет проведен ряд регламентов и сверхрегламентных работ на основном оборудовании.

Напомним, энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к сети после того, как блок отключился от сети действием автоматической защиты.

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