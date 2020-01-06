У роботу енергосистеми України повернувся відключений захистом атомний блок
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Енергоблок №3 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі після того, як блок відключився від енергомережі дією автоматичного захисту. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЕК "Енергоатом".
"6 січня 2020 року о 3:43 енергоблок №3 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі після усунення зауважень. Перший та другий енергоблоки Южно-Української АЕС працюють у заданому режимі", - йдеться у повідомленні.
Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу, як вказано, немає.
"Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Южно-Українській АЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм", - додали у НАЕК.
Нагадаємо, 4 січня 2020 року о 5:04 енергоблок №3 Южно-Української АЕС було відключено від енергомережі дією автоматичного захисту.