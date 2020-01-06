В работу энергосистемы Украины вернулся отключенный защитой атомный блок
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключенный к сети после того, как блок отключился от сети действием автоматической защиты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".
"6 января 2020 года в 3:43 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к сети после устранения замечаний. Первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме", - говорится в сообщении.
Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала, как указано, нет.
"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", - добавили в НАЭК.
Напомним, 4 января 2020 года в 5:04 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосети действием автоматической защиты.