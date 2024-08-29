На Рівненщині знову отримали повідомлення про замінування ОДА
Київ • УНН
На Рівненщині отримали анонімне повідомлення про замінування будівлі ОДА та облради. Згідно з протоколом евакуйовано працівників, спеціальні служби проводять обстеження приміщень.
На Рівненщині отримали анонімне повідомлення про замінування будівлі ОДА та облради. Евакуйовано працівників, спеціальні служби обстежують приміщення, повідомили в четвер у ОВА, передає УНН.
Отримали чергове анонімне повідомлення про замінування будівлі Рівненської ОДА та облради. Згідно з протоколом - евакуюємо працівників
Зазначається, що спеціальні служби наразі проводять обстеження приміщень.
Доповнення
Варто зазначили, що Рівненька ОДА неодноразово отримувала подібні повідомлення.
23 серпня низка судів у Житомирській, Івано-Франківській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Чернівецькій, Вінницькій, Харківській та Одеській областях отримали повідомлення про замінування приміщень судових установ.