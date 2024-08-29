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На Рівненщині знову отримали повідомлення про замінування ОДА

Київ • УНН

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На Рівненщині отримали анонімне повідомлення про замінування будівлі ОДА та облради. Згідно з протоколом евакуйовано працівників, спеціальні служби проводять обстеження приміщень.

На Рівненщині отримали анонімне повідомлення про замінування будівлі ОДА та облради. Евакуйовано працівників, спеціальні служби обстежують приміщення, повідомили в четвер у ОВА, передає УНН

Отримали чергове анонімне повідомлення про замінування будівлі Рівненської ОДА та облради. Згідно з протоколом - евакуюємо працівників

 - йдеться у повідомленні ОВА. 

Зазначається, що спеціальні служби наразі проводять обстеження приміщень.

Доповнення 

Варто зазначили, що Рівненька ОДА неодноразово отримувала подібні повідомлення.  

23 серпня низка судів у Житомирській, Івано-Франківській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Чернівецькій, Вінницькій, Харківській та Одеській областях отримали повідомлення про замінування приміщень судових установ. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство

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