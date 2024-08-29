На Ровенщине снова получили сообщение о заминировании ОГА
Киев • УНН
На Ривненщине получили анонимное сообщение о заминировании здания ОГА и облсовета. Согласно протоколу эвакуированы работники, специальные службы проводят обследование помещений.
На Ровенщине получили анонимное сообщение о заминировании здания ОГА и облсовета. Эвакуированы работники, специальные службы обследуют помещения, сообщили в четверг в ОГА, передает УНН.
Получили очередное анонимное сообщение о заминировании здания Ривненской ОГА и облсовета. Согласно протоколу - эвакуируем работников
Отмечается, что специальные службы сейчас проводят обследование помещений.
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Стоит отметили, что Ровенская ОГА неоднократно получала подобные сообщения.
23 августа ряд судов в Житомирской, Ивано-Франковской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Черновицкой, Винницкой, Харьковской и Одесской областях получили сообщения о минировании помещений судебных учреждений.