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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Ровенщине снова получили сообщение о заминировании ОГА

На Ровенщине снова получили сообщение о заминировании ОГА

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 11:44  •  3389 просмотра

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На Ривненщине получили анонимное сообщение о заминировании здания ОГА и облсовета. Согласно протоколу эвакуированы работники, специальные службы проводят обследование помещений.

На Ровенщине получили анонимное сообщение о заминировании здания ОГА и облсовета. Эвакуированы работники, специальные службы обследуют помещения, сообщили в четверг в ОГА, передает УНН

Получили очередное анонимное сообщение о заминировании здания Ривненской ОГА и облсовета. Согласно протоколу - эвакуируем работников

 - говорится в сообщении ОВА. 

Отмечается, что специальные службы сейчас проводят обследование помещений.

Дополнение 

Стоит отметили, что Ровенская ОГА неоднократно получала подобные сообщения.  

23 августа ряд судов в Житомирской, Ивано-Франковской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Черновицкой, Винницкой, Харьковской и Одесской областях получили сообщения о минировании помещений судебных учреждений. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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