На Рівненщині ситуація з водопостачанням має стабілізуватися найближчим часом - ОВА

У Рівненській області для відновлення водопостачання систему Рівнеоблводоканалу підключили до генератора потужністю 400 кВт, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль, передає УНН.

Рівненщина продовжує оговтуватися від ранкового удару ворога по енергетичній інфраструктурі. Для відновлення водопостачання в обласному центрі працівники ДСНС підключили систему Рівнеоблводоканалу до генератора потужністю 400 кВт. Завдяки цьому найближчим часом ситуація з водопостачанням має стабілізуватися