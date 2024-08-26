На Рівненщині ситуація з водопостачанням має стабілізуватися найближчим часом - ОВА
Київ • УНН
Після ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Рівненщини, водоканал підключили до генератора 400 кВт. Очікується стабілізація водопостачання найближчим часом.
У Рівненській області для відновлення водопостачання систему Рівнеоблводоканалу підключили до генератора потужністю 400 кВт, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль, передає УНН.
Рівненщина продовжує оговтуватися від ранкового удару ворога по енергетичній інфраструктурі. Для відновлення водопостачання в обласному центрі працівники ДСНС підключили систему Рівнеоблводоканалу до генератора потужністю 400 кВт. Завдяки цьому найближчим часом ситуація з водопостачанням має стабілізуватися
Раніше повідомлялось, що Рівненщина зазнала ракетного удару ворога по об'єкту енергетичної інфраструктури. Пошкоджено вікна житлового будинку, знеструмлено населені пункти. Також ППО збивала повітряні цілі.