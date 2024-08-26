На Ривненщине ситуация с водоснабжением должна стабилизироваться в ближайшее время - ОВА
Киев • УНН
После ракетного удара по энергетической инфраструктуре Ровенской области, водоканал подключили к генератору 400 кВт. Ожидается стабилизация водоснабжения в ближайшее время.
В Ровенской области для восстановления водоснабжения систему Ровнооблводоканала подключили к генератору мощностью 400 кВт, сообщил начальник областной военной администрации Александр Коваль, передает УНН.
Ровенская область продолжает оправляться от утреннего удара врага по энергетической инфраструктуре. Для восстановления водоснабжения в областном центре работники ГСЧС подключили систему Ровнооблводоканала к генератору мощностью 400 кВт. Благодаря этому в ближайшее время ситуация с водоснабжением должна стабилизироваться
Ранее сообщалось, что Ровенская область подверглась ракетному удару врага по объекту энергетической инфраструктуры. Повреждены окна жилого дома, обесточены населенные пункты. Также ПВО сбивала воздушные цели.