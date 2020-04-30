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На Рівненщині знайшли винних у спалаху COVID-19 в обласній лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Завершено епідеміологічне розслідування в Рівненській обласній клінічній лікарні щодо великої кількості випадків захворювання медиків на COVID-19. За результатами виявлено порушення, які були допущені в режимі роботи даного закладу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку глави Рівненської ОДА Віталія Коваля у Facebook.

Зокрема, визначені 7 відділень, де зафіксували спалах і було найбільше розповсюдження інфекції. Це - відділення анестезіології, інтенсивної терапії, мікрохірургії вуха та сурдоневрології, гнійної хірургії, проктології, центрах ортопедії та травматології, торакальної хірургії.

Комісія встановила - притягнути до відповідальності головного лікаря Івана Зиму і тих заступників, які причетні до організації санітарно-епідеміологічних заходів.

Враховуючи висновок комісії оголошено догану начальнику управління охорони здоров'я ОДА Олегу Вівсяннику, його заступнику Ігорю Добровольському та всім посадовцям, причетним до порушення умов діяльності закладу.

У Рівненській обласній лікарні COVID-19 підтверджено у 88-ми медичних працівників. З них 1 одужав, 75 перебувають на амбулаторному лікуванні.

Нагадаємо, на Рівненщині за добу виявили 33 випадки коронавірусу, загалом - 631.

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