На Рівненщині за добу виявили 33 випадки коронавірусу, загалом - 631

Серед нових випадків: 11 мешканців з м.Рівне, 17 з Рівненського району (5 - с.Зоря, 3 –с.Шубків, 2- с.Нова Українка і по одному в селах: Клевань, Гориньград Перший, Гориньград Другий, Біла Криниця, Карпилівка, Грабів, Городок); 2 з м.Березне; 1 з Дубенського району (с.Онишківці); 1 з Корецького району (с.Старий Корець); 1 з м.Здолбунів.

Вік хворих від 5 до 73 років.

З числа інфікованих 7 медпрацівників: 1 фармацевт, 3 молодші медсестри, 2 анестезистки Рівненської ЦРЛ, сімейний лікар ПМСД "Центральний" (м.Рівне).

Таким чином на Рівненщині зареєстровано 631 випадок захворювання на COVID-19. З них 14 летальних і 66 людей уже одужали. У середу з опорних лікарень виписали ще 9 осіб: 4 з м.Рівне, 2 з м.Березне та 3 з Сарненського району.

Наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі перебувають 73 зразки.

Нагадаємо, в Україні підтверджено 9 866 випадків COVID-19, померли 250 людей.