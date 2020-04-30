В Ровенской области за сутки обнаружили 33 случая коронавируса, в общем - 631

КИЕВ. 30 апреля. УНН. По состоянию на вечер 29 апреля в Ровенской области подтверждено 33 новых случая заболевания COVID-19. В общем - 631 случай. Из них 14 летальных и 66 человек уже выздоровели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Ровенской ОГА Виталия Коваля в Facebook.