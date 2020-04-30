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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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В Ровенской области за сутки обнаружили 33 случая коронавируса, в общем - 631

В Ровенской области за сутки обнаружили 33 случая коронавируса, в общем - 631

Киев  •  УНН

 • 13707 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. По состоянию на вечер 29 апреля в Ровенской области подтверждено 33 новых случая заболевания COVID-19. В общем - 631 случай. Из них 14 летальных и 66 человек уже выздоровели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Ровенской ОГА Виталия Коваля в Facebook.

Среди новых случаев: 11 жителей из Ровно, 17 из Ровенского района (5 - с.Зоря, 3 -с.Шубкив, 2 с.Новая Украинка и по одному в селах: Клевань, Горыньград Первый, Горыньград Второй, Белая Криница , Карпиловка, Грабов, Городок) 2 из г.Березное; 1 из Дубенского района (с.Онишкивцы) 1 из Корецкого района (с.Старий Корец) 1 из Здолбунова.

Возраст больных от 5 до 73 лет.

Из числа инфицированных 7 медработников: 1 фармацевт, 3 младшие медсестры, 2 анестезистки Ровенской ЦРБ, семейный врач ПМСП "Центральный" (Ровно).

Таким образом в Ровенской области зарегистрирован 631 случай заболевания COVID-19. Из них 14 летальных и 66 человек уже выздоровели. В среду из опорных больниц выписали еще 9 человек: 4 из Ровно, 2 из г.Березное и 3 из Сарненского района.

Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре находятся 73 образца.

Напомним, в Украине подтверждено 9 866 случаев COVID-19, умерли 250 человек.

Украинские Национальные Новости

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