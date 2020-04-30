В Ровенской области нашли виновных во вспышке COVID-19 в областной больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Завершено эпидемиологическое расследование в Ровенской областной клинической больнице из-за большого количества случаев заболевания медиков COVID-19. По результатам выявлены нарушения, которые были допущены в режиме работы данного заведения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Ровенской ОГА Виталия Коваля в Facebook.
В частности, определены 7 отделений, где зафиксировали вспышку и было наибольшее распространение инфекции. Это - отделение анестезиологии, интенсивной терапии, микрохирургии уха и сурдоневрологии, гнойной хирургии, проктологии, центрах ортопедии и травматологии, торакальной хирургии.
Комиссия установила - привлечь к ответственности главного врача Ивана Зиму и тех заместителей, которые причастны к организации санитарно-эпидемиологических мероприятий.
Учитывая заключение комиссии, объявлен выговор начальнику управления здравоохранения ОГА Олегу Вивсяннику, его заместителю Игорю Добровольскому и всем должностным лицам, причастным к нарушению условий деятельности учреждения.
В Ровенской областной больнице COVID-19 подтвержден у 88-ми медицинских работников. Из них 1 выздоровел, 75 находятся на амбулаторном лечении.
Напомним, в Ровенской области за сутки обнаружили 33 случая коронавируса, в общем - 631.