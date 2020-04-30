В Ровенской области нашли виновных во вспышке COVID-19 в областной больнице

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 38943 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 83024 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102443 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128630 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129102 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172730 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121828 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157860 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104934 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103067 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Ровенской области нашли виновных во вспышке COVID-19 в областной больнице

В Ровенской области нашли виновных во вспышке COVID-19 в областной больнице

Киев  •  УНН

 • 31609 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Завершено эпидемиологическое расследование в Ровенской областной клинической больнице из-за большого количества случаев заболевания медиков COVID-19. По результатам выявлены нарушения, которые были допущены в режиме работы данного заведения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Ровенской ОГА Виталия Коваля в Facebook.

В частности, определены 7 отделений, где зафиксировали вспышку и было наибольшее распространение инфекции. Это - отделение анестезиологии, интенсивной терапии, микрохирургии уха и сурдоневрологии, гнойной хирургии, проктологии, центрах ортопедии и травматологии, торакальной хирургии.

Комиссия установила - привлечь к ответственности главного врача Ивана Зиму и тех заместителей, которые причастны к организации санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Учитывая заключение комиссии, объявлен выговор начальнику управления здравоохранения ОГА Олегу Вивсяннику, его заместителю Игорю Добровольскому и всем должностным лицам, причастным к нарушению условий деятельности учреждения.

В Ровенской областной больнице COVID-19 подтвержден у 88-ми медицинских работников. Из них 1 выздоровел, 75 находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, в Ровенской области за сутки обнаружили 33 случая коронавируса, в общем - 631.

Украинские Национальные Новости

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