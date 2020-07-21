На Рівненщині за добу від COVID-19 одужало 128 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. За 20 липня у Рівненській області від коронавірусу одужали 128 інфікованих, пише УНН з посиланням на повідомлення глави Рівненської ОДА Віталія Коваля у Facebook.
“Станом на вечір 20 липня на Рівненщині зареєстровано 30 нових випадків захворювання на COVID-19”, — написав очільник ОДА. Він додав, що вік хворих склав від 1,5 до 76 років.
“Таким чином в Рівненській області наразі маємо 5183 випадки захворювання на коронавірусну хворобу”, — написав він та додав, що в області 89 летальних випадків, спричинених COVID-19.
“Подолали хворобу 3853 мешканці області. Одужало 128 людей із Березнівського, Володимирецького, Дубенського, Зарічненського, Здолбунівського, Острозького, Рівненського, Радивилівського, Сарненського районів та міста Рівне і Вараш”, — написав Коваль.
“В роботі лабораторій залишається 245 зразків”, резюмував він.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 59 493 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 498 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.