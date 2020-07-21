На Ровенщине за сутки от COVID-19 выздоровели 128 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. За 20 июля в Ровенской области от коронавируса выздоровели 128 инфицированных, пишет УНН со ссылкой на сообщение главы Ровенской ОГА Виталия Коваля в Facebook.
“По состоянию на вечер 20 июля на Ровенщине зарегистрировано 30 новых случаев заболевания COVID-19”, — написал глава ОГА. Он добавил, что возраст больных составил от 1,5 до 76 лет.
“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5183 случая заболевания коронавирусной болезнью”, — написал он и добавил, что в области 89 летальных случаев, вызванных COVID-19.
“Преодолевшие болезнь — 3853 жителей области. Выздоровели 128 человек из Березновского, Владимирецкого, Дубенского, Заричненского, Здолбуновского, Острожского, Ровенского, Радивиловского, Сарненского районов и города Ровно и Вараш”, — написал Коваль.
“В работе лабораторий остается 245 образцов”, резюмировал он.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 59493 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1498 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.