На Рівненщині з початку року поліція зафіксувала 487 випадків незаконного видобутку бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Починаючи з 1 січня 2018 року поліція у Рівненській області зафіксувала 487 фактів незаконного видобутку бурштину. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку очільника Національної поліції Сергія Князєва.
“З початку року поліція Рівненщини зафіксувала 487 фактів незаконного видобутку бурштину. Сьогодні це дуже важлива, але непомітна для більшості проблема та її масштаби” — повідомив очільник Нацполіції у соціальній мережі.
Також він опублікував відео роботи поліцейських на одному з незаконних штучних каналів в селі Черемель Рівненської області та зауважив, що прикордонна авіація відіграє значну роль в пошуку незаконних каналів і артілей, що видобувають бурштин.
Як повідомляв УНН, на Волині СБУ вилучила у контрабандистів бурштину на 200 тис. гривень.