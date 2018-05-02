На Ровенщине с начала года полиция зафиксировала 487 случаев незаконной добычи янтаря

"С начала года полиция Ровенской области зафиксировала 487 фактов незаконной добычи янтаря. Сегодня это очень важная, но незаметная для большинства проблема и ее масштабы", - сообщил глава Нацполиции в социальной сети.

Также он опубликовал видео работы полицейских на одном из незаконных искусственных каналов в селе Черемель Ровенской области и отметил, что пограничная авиация играет значительную роль в поиске незаконных каналов и артелей, добывающих янтарь.

Как сообщал УНН, на Волыни СБУ изъяла у контрабандистов янтаря на 200 тыс. гривен.