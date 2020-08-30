На Рівненщині виявили ще півсотні хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Станом на вечір 29 серпня на Рівненщині зареєстровано 50 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це у своєму Фейсбук повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.
“Станом на вечір 29 серпня на Рівненщині зареєстровано 50 нових випадків захворювання на COVID-19”, — написав він.
Він додав, що вік хворих склав від 11 до 93 років.
“Таким чином в Рівненській області наразі маємо 9098 випадків захворювання на коронавірусну хворобу”, — повідомив Коваль.
Голова ОДА додав, що в області 129 летальних випадків, спричинених COVID-19. “Померла 65-річна жителька м.Радивилів та 71-річний мешканець м.Дубно”, розповів він про ситуацію за останню добу.
“Подолали хворобу 6509 жителів області. Одужало 46 людей із Рівненського, Радивилівського, Березнівського, Корецького та Костопільського районів. В роботі лабораторій області залишається 550 зразків”, резюмував очільник ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 116 978 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 492 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.