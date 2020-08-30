В Ровенской области выявили еще полсотни больных COVID-19

“По состоянию на вечер 29 августа на Ровенщине зарегистрировано 50 новых случаев заболевания COVID-19”, — написал он.

Он добавил, что возраст больных составил от 11 до 93 лет.

“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 9098 случаев заболевания коронавирусной болезни”, — сообщил Коваль.

Председатель ОГА добавил, что в области 129 летальных случаев, вызванных COVID-19. “Умерла 65-летняя жительница г. Радивилов и 71-летний житель Дубно”, рассказал он о ситуации за последние сутки.

“Преодолевшие болезнь 6509 жителей области. Выздоровели 46 человек с Ровенского, Радивиловского, Березнивского, Корецкого и Костопольского районов. В работе лабораторий области остается 550 образцов”, резюмировал глава ОГА.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 116 978 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2492 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.