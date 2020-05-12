На Рівненщині виявили 17 нових випадків коронавірусу, загалом більше тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Станом на вечір 11 травня на Рівненщині зареєстровано 17 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом – уже 1021. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Рівненської ОДА Віталія Коваля.
Коронавірусна інфекція виявлена у 5 мешканців з м. Рівне; 6 з Рокитнівського району ( 2 – с. Глинне, 2 – с. Березово, 1 – с. Більськ, 1 – с. Познань); 4 з Рівненського району (1 – с. Корнин, 1 - с. Великий Житин, 1 – с. Гориньград, 1 – с. Рогачів) і 2 із м. Здолбунів.
Вік хворих від 29 до 65 років та одна дитина 5 років.
Таким чином в Рівненській області наразі виявлено 1021 випадок захворювання на коронавірус. З них – 215 медпрацівників, 78 - дітей. Госпіталізовано - 226 осіб.
Через ускладнення, викликані коронавірусом, померли 23 людини.
Одужали 173 людини. Найбільше з м.Рівне та Сарненського району.
На перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі та Центрі громадського здоров’я перебувають 110 зразків.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 15 648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з яких за останню добу - 416.