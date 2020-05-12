В Ровенской области обнаружили 17 новых случаев коронавируса, всего уже больше тысячи
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. По состоянию на вечер 11 мая в Ровенской области зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19, всего - уже 1021. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля.
Коронавирусная инфекция выявлена у 5 жителей из г. Ровно. 6 из Рокитновского района (2 - с. Глинное, 2 - с. Березово, 1 - с. Бельск, 1 - с. Познань), 4 из Ровенского района (1 - с. Корнин, 1 - с. Большой Житин, 1 - с. Горыньград, 1 - с. Рогачев) и 2 из г. Здолбунов.
Возраст больных от 29 до 65 лет и один ребенок 5 лет.
Таким образом в Ровенской области сейчас зафиксирован 1021 случай заболевания коронавирус. Из них - 215 медработников, 78 - детей. Госпитализировано - 226 человек.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 23 человека.
Выздоровели 173 человека. Больше всего из Ровно и Сарненского района.
На проверке в Ровенском областном лабораторном центре и Центре общественного здоровья находятся 110 образцов.
Напомним, в Украине зафиксировано 15 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых за последние сутки - 416.