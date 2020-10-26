На Рівненщині в день голосування загубили ключ від сейфу з бюлетенями
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Дільнична виборча комісія № 560890 у місті Вараш, що на Рівненщині, не розпочала голосування вчасно через втрату ключа від сейфу з бюлетенями. Представникам комісії довелось викликати ДСНС, повідомляє громадянська мережа "ОПОРА", передає УНН.
"На Рівненщині майже всі дільниці відкрилися вчасно. Виняток - лише дільниця № 560890. Там загубився ключ від сейфа. Представники комісії викликали ДСНС, однак поки рятувальники прибули, ключ знайшовся. Затримка у відкритті дільниці становила 18 хвилин", - інформують в організації.
Загалом за даними ОПОРИ, вибори на Рівненщині відбулися без значних порушень виборчого законодавства, які могли б вплинути на встановлення результатів. Серед порушень, окрім згаданого, було зафіксовано відсутність зареєстрованого кандидата у виборчому бюлетені, підписання протоколів про підрахунок голосів ще під час проведення голосування та ймовірного фотографування бюлетеня.
Нагадаємо, спостерігачі громадянської мережі “Опора” зафіксували 518 інцидентів під час місцевих виборів.