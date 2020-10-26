На Рівненщині в день голосування загубили ключ від сейфу з бюлетенями

"На Рівненщині майже всі дільниці відкрилися вчасно. Виняток - лише дільниця № 560890. Там загубився ключ від сейфа. Представники комісії викликали ДСНС, однак поки рятувальники прибули, ключ знайшовся. Затримка у відкритті дільниці становила 18 хвилин", - інформують в організації.

Загалом за даними ОПОРИ, вибори на Рівненщині відбулися без значних порушень виборчого законодавства, які могли б вплинути на встановлення результатів. Серед порушень, окрім згаданого, було зафіксовано відсутність зареєстрованого кандидата у виборчому бюлетені, підписання протоколів про підрахунок голосів ще під час проведення голосування та ймовірного фотографування бюлетеня.

Нагадаємо, спостерігачі громадянської мережі “Опора” зафіксували 518 інцидентів під час місцевих виборів.