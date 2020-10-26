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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 46582 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 69141 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100802 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 118332 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 96184 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100572 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103461 просмотра

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В Ровенской области в день голосования потеряли ключ от сейфа с бюллетенями

В Ровенской области в день голосования потеряли ключ от сейфа с бюллетенями

Киев  •  УНН

 • 14852 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Участковая избирательная комиссия № 560890 в городе Вараш, Ровенской области, не начала голосование вовремя из-за потери ключа от сейфа с бюллетенями. Представителям комиссии пришлось вызывать ГСЧС, сообщает гражданская сеть "ОПОРА", передает УНН.

"В Ровенской области почти все участки открылись вовремя. Исключение - только участок № 560890. Там потерялся ключ от сейфа. Представители комиссии вызвали ГСЧС, однако пока спасатели прибыли, ключ нашелся. Задержка в открытии участка составляла 18 минут", - информируют в организации.

В общем по данным ОПОРЫ, выборы в Ровенской области прошли без значительных нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на установление результатов. Среди нарушений, кроме упомянутого, было зафиксировано отсутствие зарегистрированного кандидата в избирательном бюллетене, подписание протоколов о подсчете голосов еще во время проведения голосования и вероятное фотографирование бюллетеня.

Напомним, наблюдатели гражданской сети "Опора" зафиксировали 518 инцидентов во время местных выборов.

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