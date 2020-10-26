В Ровенской области в день голосования потеряли ключ от сейфа с бюллетенями

"В Ровенской области почти все участки открылись вовремя. Исключение - только участок № 560890. Там потерялся ключ от сейфа. Представители комиссии вызвали ГСЧС, однако пока спасатели прибыли, ключ нашелся. Задержка в открытии участка составляла 18 минут", - информируют в организации.

В общем по данным ОПОРЫ, выборы в Ровенской области прошли без значительных нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на установление результатов. Среди нарушений, кроме упомянутого, было зафиксировано отсутствие зарегистрированного кандидата в избирательном бюллетене, подписание протоколов о подсчете голосов еще во время проведения голосования и вероятное фотографирование бюллетеня.

Напомним, наблюдатели гражданской сети "Опора" зафиксировали 518 инцидентов во время местных выборов.