На Рівненщині судитимуть посадовця нацпарку, який шляхом обману отримав 6 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На Рівненщині судитимуть службову особу національного парку, який шляхом обману отримав 6 тисяч доларів від потерпілого. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.
“Прокуратура області 26 березня 2020 року затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно службової особи національного парку за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 2 ст. 190 КК України)”, — сказано у повідомленні.
За версією слідства, вказана особа, діючи шляхом обману, за грошову винагороду у розмірі 6 000 доларів США, обіцяла керівнику селянського фермерського рибного господарства вирішити питання щодо перенесення меж орнітологічного заказника, які частково накладалися на орендовану земельну ділянку суб’єкта господарювання. Проте, згідно із законом прийняття рішення з вказаних питань не відносилося до компетенції керівництва національного природного парку.
Нагадаємо, посадовець Держекоакадемії “погорів” на хабарі в 70 тис. гривень.