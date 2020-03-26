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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69818 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 82249 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Ровенской области будут судить чиновника нацпарка, который обманом получил 6 тыс. долларов

В Ровенской области будут судить чиновника нацпарка, который обманом получил 6 тыс. долларов

Киев  •  УНН

 • 13695 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Ровенской области будут судить должностное лицо национального парка, который путем обмана получил 6 тыс. долларов от пострадавшего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.

“Прокуратура области 26 марта 2020 года утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении должностного лица национального парка по факту завладения чужим имуществом путем обмана, причинившее значительный ущерб потерпевшему (ч. 2 ст. 190 УК Украины)”, — сказано в сообщении.

По версии следствия, указанное лицо, действуя путем обмана, за денежное вознаграждение в размере 6 тыс. долларов США, обещала руководителю крестьянского фермерского рыбного хозяйства решить вопрос о переносе границ орнитологического заказника, частично накладывались на арендованный земельный участок предприятия. Однако, согласно закону принятия решения по указанным вопросам ни относилось к компетенции руководства национального природного парка.

Напомним, чиновник Держекоакадемии “погорел” на взятке в 70 тыс. гривен.

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