В Ровенской области будут судить чиновника нацпарка, который обманом получил 6 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Ровенской области будут судить должностное лицо национального парка, который путем обмана получил 6 тыс. долларов от пострадавшего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.
“Прокуратура области 26 марта 2020 года утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении должностного лица национального парка по факту завладения чужим имуществом путем обмана, причинившее значительный ущерб потерпевшему (ч. 2 ст. 190 УК Украины)”, — сказано в сообщении.
По версии следствия, указанное лицо, действуя путем обмана, за денежное вознаграждение в размере 6 тыс. долларов США, обещала руководителю крестьянского фермерского рыбного хозяйства решить вопрос о переносе границ орнитологического заказника, частично накладывались на арендованный земельный участок предприятия. Однако, согласно закону принятия решения по указанным вопросам ни относилось к компетенции руководства национального природного парка.
Напомним, чиновник Держекоакадемии “погорел” на взятке в 70 тыс. гривен.