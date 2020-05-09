На Рівненщині підтверджено 27 нових випадків коронавірусу, загалом уже більше 900

Серед інфікованих виявлені: 6 мешканців з м.Рівне; 14 з Рівненського району (с.Зоря - 7, по одному випадку з сіл: Шубків, Біла Криниця, Карпилівка, Дядьковичі, Нова Українка, Рубче та Городок); 1 з Корецького району (с.Щекичин); 3 з Сарненського району (села Тутовичі, Чемерне, Кам’яне-Случанське); 2 з Березнівського району (м.Березне – 1, с.Грушівка -1); 1 з Острозького району (с. Мощаниця). Вік хворих від 9 до 70 років.

Таким чином на Рівненщині зареєстровано 908 випадків захворювання на COVID-19. З них – 202 медпрацівника і 44 дитини.

Через ускладнення, викликані коронавірусом, померли 19 людей.

Одужали - вже 165. Двічі негативний результат ПЛР-тестування у 30-тьох людей. Серед них: 20 – рівнян та 10 жителів області (4 з Рівненського, 1 з Радивилівського, 2 з Дубенського і 3 з Дубровицького районів).

Наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі та Центрі громадського здоров’я 526 зразків.

Нагадаємо, в Україні вже 14 195 випадків COVID-19, з них 504 - за добу.