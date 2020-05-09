В Ровенской области подтверждены 27 новых случаев коронавируса, в общем уже более 900
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. По состоянию на вечер 8 мая в Ровенской области подтверждены 27 новых случаев заболевания COVID-19. В общем уже 908 инфицированных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля.
Среди инфицированных выявлены 6 жителей из Ровно; 14 из Ровенского района (с.Зоря - 7, по одному случаю из сел: Шубков, Белая Криница, Карпиловка, Дядьковичи, Новая Украинка, Рубче и Городок) 1 из Корецкого района (с.Щекичин) 3 из Сарненского района (села Тутовичи, Чемерное, Каменно-Случанское) 2 из Березновского района (г.Березное - 1, с.Грушевка -1) 1 из Острожского района (с. Мощаниця). Возраст больных от 9 до 70 лет.
Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 908 случаев заболевания COVID-19. Из них - 202 медработника и 44 ребенка.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 19 человек.
Выздоровели - уже 165. Дважды отрицательный результат ПЦР-тестирование у 30-ти человек. Среди них: 20 - Ровно и 10 жителей области (4 из Ровенского, 1 из Радивиловского, 2 из Дубенского и 3 из Дубровицкого районов).
Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре и Центре общественного здоровья находятся 526 образцов.
Напомним, в Украине уже 14 195 случаев COVID-19, из них 504 - в сутки.