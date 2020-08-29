На Рівненщині на COVID-19 захворіло вже понад 9 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Станом на вечір 28 серпня на Рівненщині зареєстровано 67 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це у своєму Фейсбук повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.
“Станом на вечір 28 серпня на Рівненщині зареєстровано 67 нових випадків захворювання на COVID-19”, — написав Коваль.
Він додав, що вік хворих склав від 5 місяців до 70 років.
“Таким чином в Рівненській області наразі маємо 9019 випадків захворювання на коронавірусну хворобу”, — написав очільник ОДА.
Зокрема, за в області зареєстровано 127 летальних випадків, спричинених COVID-19.
Він додав, що всього в області подолали хворобу 6448 мешканців. За добу одужало 179 людей із більшості районів області.
“В роботі лабораторії залишається 747 зразків”, — резюмував він.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 114 497 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 451 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.