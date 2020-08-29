В Ровенской области на COVID-19 заболело уже более 9 тыс. человек

“По состоянию на вечер 28 августа на Ровенщине зарегистрировано 67 новых случаев заболевания COVID-19”, — написал Коваль.

Он добавил, что возраст больных составил от 5 месяцев до 70 лет.

“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 9019 случаев заболевания коронавирусной болезнью”, — написал глава ОГА.

В частности, по в области зарегистрировано 127 летальных случаев, вызванных COVID-19.

Он добавил, что всего в области преодолели болезнь 6448 жителей. За сутки выписаны 179 человек из большинства районов области.

“В работе лаборатории остается 747 образцов”, — резюмировал он.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 114 497 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2451 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.