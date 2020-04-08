На Рівненщині двоє пацієнтів з COVID-19 отримали перші негативні тести на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Рівненській області двоє пацієнтів, у яких раніше був виявлений COVID-19, отримали перші негативні ПЛР-тести. Про це у Facebook написав голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.
"…одужують ще двоє пацієнтів Сарненської ЦРЛ, у яких раніше була виявлена коронавірусна інфекція. Після проведеного лікування, перший ПЛР-тест показав негативний результат. Нині робиться повторне тестування. За умови другого негативного результату вони вважатимуться такими, які одужали від коронавірусу", - написав Коваль.
Також Коваль зазначив, що станом на 10 ранку, у Рівненському обласному лабораторному центрі в роботі знаходяться 19 проб на коронавірус, в обласному ЦГЗ досліджуватимуть 22 зразки.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1668 випадків COVID-19, 52 з них - летальні.