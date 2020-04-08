На Ровенщине двое пациентов с COVID-19 получили первые негативные тесты на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Ровенской области двое пациентов, у которых ранее был обнаружен COVID-19, получили первые негативные ПЦР-тесты. Об этом в Facebook написал глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.
"...выздоравливают еще двое пациентов в Сарненской ЦРБ, в которых ранее была обнаружена коронавирусная инфекция. После проведенного лечения, первый ПЦР-тест показал отрицательный результат. Сейчас делается повторное тестирование. При втором отрицательном результате они будут считаться такими, которые выздоровели от коронавируса", - написал Коваль.
Также Коваль отметил, что по состоянию на 10 утра, в Ровенском областном лабораторном центре в работе находятся 19 проб на коронавирус, в областном ЦОЗ будут исследовать 22 образца.
Напомним, в Украине зафиксировано 1668 случаев COVID-19, 52 из них - летальные.