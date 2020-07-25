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На Рівненщині чоловіка судитимуть за зґвалтування малолітньої падчірки

На Рівненщині чоловіка судитимуть за зґвалтування малолітньої падчірки

Київ • УНН

 • 11820 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. На Рівненщині до суду скерували кримінальне провадження стосовно чоловіка, якого звинувачують в зґвалтуванні падчірки, якій на той момент було 13 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.

“Слідчі слідчого управління за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області скерували до суду кримінальне провадження за фактом зґвалтування 14-річної жительки села Стеблівка. У ході досудового розслідування кримінального провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України поліцейські встановили, що у середині липня 2019 року, в нічну пору доби, 43-річний житель села Стеблівка, погрожуючи та застосовуючи фізичну силу, вступив у статеві зносини із донькою співмешканки, якій на той час було 13 років. Аналогічні злочинні дії та ще й у стані алкогольного сп’яніння чоловік вчинив і у вересні торік”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, яка не досягла 14-річного віку, вчинене повторно). Зібравши достатньо доказів для доведення вини 43-річного чоловіка, слідчі скерували матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом до суду.

“Внаслідок вчиненого злочину малолітня завагітніла та 17 квітня народила хлопчика. Відповідно до висновку судової біологічної експертизи батьком дитини є ґвалтівник — 43-річний житель Стеблівки… Обставинами, які обтяжують покарання обвинуваченого, є вчинення злочину особою повторно та вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння”, - повідомили у відділі комунікації.

Зазначається, що було встановлено, що 43-річний житель села Стеблівка у березні 2012 року притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, за що три роки відбував покарання у місцях позбавлення волі.

“Наразі обвинувачений свою вину визнає та запевняє, що готовий виховувати новонародженого сина. Втім, за скоєне найближчі 8-15 років він проведе за ґратами”, - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, чоловіка на Донеччині арештували за зґвалтування неповнолітньої.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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