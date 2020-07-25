В Ровенской области мужчину будут судить за изнасилование малолетней падчерицы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Ровенской области в суд направили уголовное производство в отношении мужчины, обвиняемого в изнасиловании падчерицы, которой на тот момент было 13 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"Следователи следственного управления под процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области направили в суд уголовное производство по факту изнасилования 14-летней жительницы села Стебливка. В ходе досудебного расследования уголовного производства по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины полицейские установили, что в середине июля 2019 года, в ночное время суток, 43-летний житель села Стебливка, угрожая и применяя физическую силу, вступил в половую связь с дочерью сожительницы, которой в то время было 13 лет. Аналогичные преступные действия да еще и в состоянии алкогольного опьянения мужчина совершил и в сентябре прошлого года", - говорится в сообщении.
Указано, что следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста, совершенное повторно). Собрав достаточно доказательств для доказательства вины 43-летнего мужчину, следователи направили материалы уголовного производства с обвинительным актом в суд.
"В результате совершенного преступления малолетняя забеременела и 17 апреля родила мальчика. Согласно заключению судебной биологической экспертизы отцом ребенка является насильник - 43-летний житель Стебливки... Обстоятельствами, отягчающих наказание обвиняемого, является совершение преступления лицом повторно и совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в отделе коммуникации.
Отмечается, что было установлено, что 43-летний житель села Стебливка в марте 2012 года привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, за что три года отбывал наказание в местах лишения свободы.
"Сейчас обвиняемый свою вину признает и утверждает, что готов воспитывать новорожденного сына. Впрочем, за содеянное ближайшие 8-15 лет он проведет за решеткой", - добавили в пресс-службе.
Напомним, мужа в Донецкой области арестовали за изнасилование несовершеннолетней.