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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 53622 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103308 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111451 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 132689 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102326 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102623 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 104563 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102095 просмотра

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В Ровенской области мужчину будут судить за изнасилование малолетней падчерицы

В Ровенской области мужчину будут судить за изнасилование малолетней падчерицы

Киев  •  УНН

 • 11819 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. В Ровенской области в суд направили уголовное производство в отношении мужчины, обвиняемого в изнасиловании падчерицы, которой на тот момент было 13 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

"Следователи следственного управления под процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области направили в суд уголовное производство по факту изнасилования 14-летней жительницы села Стебливка. В ходе досудебного расследования уголовного производства по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины полицейские установили, что в середине июля 2019 года, в ночное время суток, 43-летний житель села Стебливка, угрожая и применяя физическую силу, вступил в половую связь с дочерью сожительницы, которой в то время было 13 лет. Аналогичные преступные действия да еще и в состоянии алкогольного опьянения мужчина совершил и в сентябре прошлого года", - говорится в сообщении.

Указано, что следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста, совершенное повторно). Собрав достаточно доказательств для доказательства вины 43-летнего мужчину, следователи направили материалы уголовного производства с обвинительным актом в суд.

"В результате совершенного преступления малолетняя забеременела и 17 апреля родила мальчика. Согласно заключению судебной биологической экспертизы отцом ребенка является насильник - 43-летний житель Стебливки... Обстоятельствами, отягчающих наказание обвиняемого, является совершение преступления лицом повторно и совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в отделе коммуникации.

Отмечается, что было установлено, что 43-летний житель села Стебливка в марте 2012 года привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, за что три года отбывал наказание в местах лишения свободы.

"Сейчас обвиняемый свою вину признает и утверждает, что готов воспитывать новорожденного сына. Впрочем, за содеянное ближайшие 8-15 лет он проведет за решеткой", - добавили в пресс-службе.

Напомним, мужа в Донецкой области арестовали за изнасилование несовершеннолетней.

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