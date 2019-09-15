На Рівненщині 12-річна дівчина народила дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Рівному 12-річна дівчина народила дитину, поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом статевих зносин з малолітньою. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Рівненської області.
“Встановлено, що породіллі 12 років, зареєстрована та проживає у селі Нове Закарпатської області. Її близько другої ночі доставили із Рівненського полігону побутових відходів, а о 07:10 вона народила хлопчика. Наразі, зі слів медиків, стан породіллі та її дитини задовільний”, — йдеться в повідомленні.
Слідчі за фактом статевих зносин з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 155 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські з’ясовують усі обставини події, зокрема й місце скоєння злочину та причетну до нього особу.
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