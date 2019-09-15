В Ровенской области 12-летняя девушка родила ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Ровно 12-летняя девушка родила ребенка, полицейские начали досудебное расследование по факту полового сношения с малолетней. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.
"Установлено, что роженице 12 лет, зарегистрированнаяи проживает в селе Новое Закарпатской области. Ее около двух часов ночи доставили из Ровенского полигона бытовых отходов, а в 07:10 она родила мальчика. Сейчас, по словам медиков, состояние роженицы и ее ребенка удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Следователи по факту полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, начали досудебное расследование по части 1 статьи 155 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе место совершения преступления и причастное к нему лицо.
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