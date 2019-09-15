В Ровенской области 12-летняя девушка родила ребенка

"Установлено, что роженице 12 лет, зарегистрированнаяи проживает в селе Новое Закарпатской области. Ее около двух часов ночи доставили из Ровенского полигона бытовых отходов, а в 07:10 она родила мальчика. Сейчас, по словам медиков, состояние роженицы и ее ребенка удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Следователи по факту полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, начали досудебное расследование по части 1 статьи 155 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе место совершения преступления и причастное к нему лицо.

Напомним, в ЕС определили страны молодых мам.