На ринку піротехніки в Мексиці стався потужний вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Потужний вибух стався 11 травня на ринку піротехніки в мексиканському місті Тультепек. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Twitter губернатора штату Мехіко Альфредо Дель Масо.
За його словами, співробітники екстрених служб штату надають допомогу постраждалим в результаті вибуху пороху.
"Я дав інструкції чолі генерального секретаріату штату Мехіко про надання підтримки постраждалим", - написав Дель Масо.
Нагадаємо, кількість загиблих під час вибуху і пожежі на трубопроводі в Мексиці 18 січня зросла до 135 осіб.
Трагедія сталася в районі Тлауелільпан в штаті Ідальго на місці нелегальної врізки в трубопровід, коли там перебувало безліч людей. Федеральний уряд заявив, що подія не вплине на його плани по боротьбі з розкраданнями палива в країні.
Personal de emergencia del @Edomex realiza labores de auxilio en Santiago Teyahualco, #Tultepec, a causa de la explosión de un polvorín. He dado instrucciones al titular de la @SGGEdomex para apoyar a las personas afectadas.— Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) 11 мая 2019 г.