На рынке пиротехники в Мексике произошел мощный взрыв

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 50777 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 76554 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 92826 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100856 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124458 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112030 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138068 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144697 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130162 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130217 просмотра

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На рынке пиротехники в Мексике произошел мощный взрыв

На рынке пиротехники в Мексике произошел мощный взрыв

Киев  •  УНН

 • 11538 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Мощный взрыв произошел 11 мая на рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter губернатора штата Мехико Альфредо Дель Масо.

По его словам, сотрудники экстренных служб штата оказывают помощь пострадавшим в результате взрыва пороха.

"Я дал инструкции главе генерального секретариата штата Мехико об оказании поддержки пострадавшим", — написал Дель Масо.

Напомним, число погибших при взрыве и пожаре на трубопроводе в Мексике 18 января возросло до 135 человек.

Трагедия произошла в районе Тлауэлильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод, когда там находилось множество людей. Федеральное правительство заявило, что случившееся не повлияет на его планы по борьбе с хищениями топлива в стране.

Personal de emergencia del @Edomex realiza labores de auxilio en Santiago Teyahualco, #Tultepec, a causa de la explosión de un polvorín. He dado instrucciones al titular de la @SGGEdomex para apoyar a las personas afectadas.

— Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) 11 мая 2019 г.

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