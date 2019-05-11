На рынке пиротехники в Мексике произошел мощный взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Мощный взрыв произошел 11 мая на рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter губернатора штата Мехико Альфредо Дель Масо.
По его словам, сотрудники экстренных служб штата оказывают помощь пострадавшим в результате взрыва пороха.
"Я дал инструкции главе генерального секретариата штата Мехико об оказании поддержки пострадавшим", — написал Дель Масо.
Напомним, число погибших при взрыве и пожаре на трубопроводе в Мексике 18 января возросло до 135 человек.
Трагедия произошла в районе Тлауэлильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод, когда там находилось множество людей. Федеральное правительство заявило, что случившееся не повлияет на его планы по борьбе с хищениями топлива в стране.
Personal de emergencia del @Edomex realiza labores de auxilio en Santiago Teyahualco, #Tultepec, a causa de la explosión de un polvorín. He dado instrucciones al titular de la @SGGEdomex para apoyar a las personas afectadas.— Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) 11 мая 2019 г.