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На "резонансній" Черкащині не зафіксовано нових інфікованих коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Станом на 6 травня на Черкащині зареєстровано 314 інфікованих коронавірусом осіб. За добу ситуація не змінилася. Про це повідомляє Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.

На "резонансній" Черкащині не зафіксовано нових інфікованих коронавірусом

"За результатами щоденного моніторингу за захворюваністю на COVID-19, який проводиться фахівцями ДУ "Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України" повідомляємо, що в області зареєстровано 314 випадків коронавірусної інфекції, 9 хворих померло та 66 одужали.

Захворювання зареєстровані на 18 адмінтериторіях в м. Черкаси, Cміла, Умань, в Золотоноському, Городищенському, Кам’янському, Лисянському, Канівському, Смілянському, Маньківському, Черкаському, Уманському, Катеринопільському, Корсунь-Шевченківському, Чорнобаївському, Шполянському, Монастирищенському та Христинівському районах", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за добу досліджено 207 зразків біоматеріалу від хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію, з діагнозом "пневмонія", а також контактні особи, які спілкувалися з хворими з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, мер Черкас пом’якшив карантинні обмеження для підприємців, чим викликав резонанс.

Також нагадаємо, Черкащина найкраще забезпечена засобами захисту медиків. Водночас, благодійники продовжують надавати лікарням усе необхідне. Черкаська обласна, міська інфекційна та центральна районна лікарні днями повторно отримали допомогу на загальну суму понад 2,4 млн грн від агрохолдингу МХП та їх благодійної організації "Благодійний фонд МХП-Громаді".

Довідка УНН: МХП - найбільший виробник курятини в Україні, найпопулярніша торгова марка - "Наша Ряба". Власник компанії Юрій Косюк.

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