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В "резонансной" Черкасской области не зафиксировано новых инфицированных коронавирусом

Киев • УНН

 • 12389 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. По состоянию на 6 мая в Черкасской области зарегистрировано 314 инфицированных коронавирусом человек. За сутки ситуация не изменилась. Об этом сообщает Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.

В "резонансной" Черкасской области не зафиксировано новых инфицированных коронавирусом

"По результатам ежедневного мониторинга по заболеваемости COVID-19, который проводится специалистами ГУ "Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины" сообщаем, что в области зарегистрировано 314 случаев коронавирусной инфекции, 9 больных умерло и 66 выздоровели. 

Заболевания зарегистрированы на 18 админтерритория в г. Черкассы, Cмила, Умань, в Золотоношском, Городищенском, Каменском, Лисянском, Каневском, Смелянском, Маньковском, Черкасском, Уманском, Катеринопольском, Корсунь-Шевченковском, Чернобаевском, Шполянском, Монастырищенском и Христиновском районах" , - говорится в сообщении.

Сообщается, что за сутки исследовано 207 образцов биоматериала от больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, с диагнозом "пневмония", а также контактные лица, общавшиеся с больными с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Напомним, мэр Черкасс смягчил карантин для предпринимателей, чем вызвал резонанс.

Также напомним, Черкасская область лучше всех обеспечена средствами защиты медиков. В то же время, благотворители продолжают оказывать больницам все необходимое. Черкасская областная, городская инфекционная и центральная районная больницы на днях повторно получили помощь на общую сумму более 2,4 млн грн от агрохолдинга МХП и их благотворительной организации "Благотворительный фонд "МХП-Громаді".

Справка УНН: МХП - крупнейший производитель курятины в Украине, самая популярная торговая марка - "Наша Ряба". Владелец компании Юрий Косюк.

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