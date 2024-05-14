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На реставрації Київської фортеці провернули майже мільйонну схему, є вже дві підозри - поліція

Київ • УНН

 • 18753 перегляди

Директора музею "Київська фортеця" та підрядника запідозрили у схемі на майже 900 000 гривень на реставраційних роботах у Київській фортеці.

Підрядник отримав підозру у справі про майже мільйонну схему розкрадання на реставрації музею "Київська фортеця", повідомили у ГУНП у Києві, пише УНН.

Деталі

Правоохоронці повідомили про викриття схеми розкрадання коштів на реставрації національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця". 

Раніше правоохоронці повідомили про підозру директорці музею, яка, як вказано, "уклала угоду з підрядником на проведення реставраційних робіт однієї з башт фортеці по завищених цінах".

"Наразі слідчі викрили директорку підрядної організації, яка... відобразила в актах приймання виконаних будівельних робіт завищену вартість будівельних матеріалів, внаслідок чого національному музею було завдано збитків на майже 900 тисяч гривень", - повідомили у поліції.

Поліцейські, як вказано, повідомили фігурантці про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України –привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах. Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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