На реставрації Київської фортеці провернули майже мільйонну схему, є вже дві підозри - поліція
Київ • УНН
Директора музею "Київська фортеця" та підрядника запідозрили у схемі на майже 900 000 гривень на реставраційних роботах у Київській фортеці.
Підрядник отримав підозру у справі про майже мільйонну схему розкрадання на реставрації музею "Київська фортеця", повідомили у ГУНП у Києві, пише УНН.
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Правоохоронці повідомили про викриття схеми розкрадання коштів на реставрації національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця".
Раніше правоохоронці повідомили про підозру директорці музею, яка, як вказано, "уклала угоду з підрядником на проведення реставраційних робіт однієї з башт фортеці по завищених цінах".
"Наразі слідчі викрили директорку підрядної організації, яка... відобразила в актах приймання виконаних будівельних робіт завищену вартість будівельних матеріалів, внаслідок чого національному музею було завдано збитків на майже 900 тисяч гривень", - повідомили у поліції.
Поліцейські, як вказано, повідомили фігурантці про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України –привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах. Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
У Києві розслідують розкрадання держкоштів на ремонті Дегтярівського мосту 01.03.24, 20:50 • 50824 перегляди