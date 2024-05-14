На реставрации Киевской крепости провернули почти миллионную схему, есть уже два подозрения - полиция

Подрядчик получил подозрение по делу о почти миллионной схеме хищения на реставрации музея "Киевская крепость", сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.

Детали

Правоохранители сообщили о разоблачении схемы хищения средств на реставрации национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость".

Ранее правоохранители сообщили о подозрении директору музея, которая, как указано, "заключила соглашение с подрядчиком на проведение реставрационных работ одной из башен крепости по завышенным ценам".

"Сейчас следователи разоблачили директора подрядной организации, которая... отразила в актах приемки выполненных строительных работ завышенную стоимость строительных материалов, в результате чего национальному музею был нанесен ущерб почти на 900 тысяч гривен", - сообщили в полиции.

Полицейские, как указано, сообщили фигурантке о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины -присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах. Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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