На реконструкцію столичної шкірно-венерологічної лікарні виділено 36 млн гривень – Кличко

"На реконструкцію приміщень міської шкірно-венерологічної лікарні, на базі якої створили відділення Центру паліативної допомоги дітям, місто виділило вже 36 млн гривень. На ці кошти там здійснили ремонт, закупили необхідне обладнання. Це унікальне відділення для надання психологічно-соціальної допомоги…воно укомплектовано найсучаснішим обладнанням", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, в Олександрівській лікарні Києва підготували ще один корпус, де зможуть лікувати хворих на коронавірусну хворобу, через те, що інфекційне відділення там майже заповнене.