На реконструкцию столичной кожно-венерологической больницы выделено 36 млн гривен - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Киеве на реконструкцию столичной кожно-венерологической больницы, на базе которой создано отделение Центра паллиативной помощи детям, выделено 36 млн гривен. Об этом во время брифинга сообщил Киевский городской глава Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"На реконструкцию помещений городской кожно-венерологической больнице, на базе которой создали отделение Центра паллиативной помощи детям, город выделил уже 36 млн гривен. На эти средства там сделали ремонт, закупили необходимое оборудование. Это уникальное отделение для оказания психолого-социальной помощи... оно укомплектовано современным оборудованием", - отметил Кличко.
Напомним, в Александровской больнице Киева подготовили еще один корпус, где смогут лечить больных коронавирусной болезнью, потому что инфекционное отделение там почти заполнено.