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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 38657 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 82789 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 102404 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128596 просмотра

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4 марта, 14:27 • 129084 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103067 просмотра

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На реконструкцию столичной кожно-венерологической больницы выделено 36 млн гривен - Кличко

На реконструкцию столичной кожно-венерологической больницы выделено 36 млн гривен - Кличко

Киев  •  УНН

 • 13918 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Киеве на реконструкцию столичной кожно-венерологической больницы, на базе которой создано отделение Центра паллиативной помощи детям, выделено 36 млн гривен. Об этом во время брифинга сообщил Киевский городской глава Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"На реконструкцию помещений городской кожно-венерологической больнице, на базе которой создали отделение Центра паллиативной помощи детям, город выделил уже 36 млн гривен. На эти средства там сделали ремонт, закупили необходимое оборудование. Это уникальное отделение для оказания психолого-социальной помощи... оно укомплектовано современным оборудованием", - отметил Кличко.

Напомним, в Александровской больнице Киева подготовили еще один корпус, где смогут лечить больных коронавирусной болезнью, потому что инфекционное отделение там почти заполнено.

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