На Прикарпатті стався землетрус
Київ • УНН
Землетрус магнітудою 1,7 стався 04 березня 2024 року в Івано-Франківській області на глибині 7 км.
Землетрус магнітудою 1,7 стався 4 березня в Івано-Франківській області, повідомили у Головному центрі спеціального контролю ДКА, пише УНН.
Деталі
"4 березня 2024 року о 15:05:31 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Івано-Франківській області, магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера) на глибині 7 км. Джерело землетрусу знаходиться в районі міста Надвірна, Івано-Франківської області", - повідомили у центрі.
За класифікацією землетрус належить до "невідчутних". Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.
Доповнення
Останній землетрус з цього району, як повідомляється, був 6 лютого 2024 року, магнітудою 2,4.