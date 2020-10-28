На проспекті Степана Бандери через капремонт частково обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. З 29 жовтня по 20 листопада на проспекті Степана Бандери частково обмежать рух транспорту через другий етап капітального ремонту. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
“Із 00:00 29 жовтня до 20 листопада на проспекті Степана Бандери частково обмежать рух транспорту… На проспекті триває другий етап капітального ремонту. Працюють на частині від залізничної станції “Зеніт” до вулиці Олени Теліги”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у напрямку проспекту Оболонського на цій ділянці уже встелили нижні шари покриття. Починають ремонтувати частину магістралі в напрямку вулиці Олени Теліги.
Вказано, що під час робіт рух буде частково обмежено.
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