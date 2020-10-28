На проспекте Степана Бандеры из-за капремонта частично ограничат движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. С 29 октября по 20 ноября на проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение транспорта из-за второго этапа капитального ремонта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С 00:00 29 октября по 20 ноября на проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение транспорта... На проспекте продолжается второй этап капитального ремонта. Работают на части от железнодорожной станции "Зенит" до улицы Елены Телиги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в направлении проспекта Оболонского на этом участке уже высыпали нижние слои покрытия. Начинают ремонтировать часть магистрали в направлении улицы Елены Телиги.
Указано, что во время работ движение будет частично ограничено.
Напомним, в Кабмине объяснили решение перенаправить более 60 млн грн для онкобольных на ремонт дорог.