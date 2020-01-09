На продаж виставили активи збанкрутілих банків на один млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Цього тижня на продаж виставили активи банків, що ліквідуються, загальною сумою у 1,04 мільярда гривень. Також впродовж минулого тижня продали активів на 182 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає УНН.
"Протягом поточного тижня (08 січня – 11 січня) запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 1 041,04 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Із них на суму 949,23 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 54,02 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 0,11 млн грн, цінні папери – на суму 37,68 млн грн.
Кошти збираються отримати, зокрема, від продажу активів: АТ “Дельта Банк” – 339 млн грн, ПАТ “ КБ “Надра” – 272 млн грн, ПАТ "УПБ" - 218 млн грн та АТ "Банк "Фінанси та кредит" - 62 млн грн.
"Протягом минулого тижня (02 січня – 3 січня) відбувся продаж активів 6 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 182,06 млн грн. Із них на суму 170,46 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 11,50 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,10 млн грн отримано від реалізації активів групи "цінні папери/корпоративні права", - повідомили у пресслужбі.
Найбільше коштів отримали від реалізації активів АТ “ВТБ Банк” на суму 169 млн грн, ПАТ "ДіамантБанк" реалізовано на суму 3 млн грн та ПУАТ "ФідоБанк" на суму 3 млн грн.
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