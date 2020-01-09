На продажу выставили активы обанкротившихся банков на один млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. На этой неделе на продажу выставили активы ликвидируемых банков, на общую сумму в 1,04 миллиарда гривен. Также на прошлой неделе продали активов на 182 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает УНН.
"В течение текущей недели (08 января - 11 января) запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 1 041 040 000 грн", - говорится в сообщении.
Из них на сумму 949 230 000 грн выставлены права требования по кредитам, и на сумму 54020000 грн - недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками торговаться за 0110000 грн, ценные бумаги - на сумму 37680000 грн.
Средства собираются получить, в частности, от продажи активов: АО "Дельта Банк" - 339 млн грн, ПАО "КБ" Надра "- 272 млн грн, ПАО" УПБ "- 218 млн грн и АО" Банк "Финансы и кредит" - 62 млн грн.
"В течение прошлой недели (02 января - 3 января) состоялась продажа активов 6 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 182 060 000 грн. Из них на сумму 170 460 000 грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 11,50 млн грн - по реализации основных средств банков. Кроме того, 0,10 млн грн получено от реализации активов группы "ценные бумаги / корпоративные права", - сообщили в пресс-службе.
Больше всего средств получили от реализации активов АО "ВТБ Банк" на сумму 169 млн грн, ПАО "Диамантбанк" реализовано на сумму 3 млн грн и ПУАО "ФидоБанк" на сумму 3 млн грн.
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