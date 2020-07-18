На Прикарпатті здійснив аварійну посадку легкомоторний літак
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. В Івано-Франківській області легкомоторний літак здійснив аварійну посадку на поле. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"18 липня о 18:30 до ДСНС надійшла інформація, що у місті Коломия здійснив аварійну посадку на поле легкомоторний літак. Жертв та постраждалих немає. На борту перебувала одна особа (пілот)", - йдеться у повідомленні.
Від ДСНС залучено 5 осіб особового складу та 1 одиниця техніки.
Нагадаємо, на Київщині впав і загорівся легкомоторний літак.