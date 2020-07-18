На Прикарпатті здійснив аварійну посадку легкомоторний літак

"18 липня о 18:30 до ДСНС надійшла інформація, що у місті Коломия здійснив аварійну посадку на поле легкомоторний літак. Жертв та постраждалих немає. На борту перебувала одна особа (пілот)", - йдеться у повідомленні.

Від ДСНС залучено 5 осіб особового складу та 1 одиниця техніки.

Нагадаємо, на Київщині впав і загорівся легкомоторний літак.